Falla mecánica provocó un percance en Paseo Central

El chofer de una camioneta, perdió el control por una falla mecánica, se subió al camellón y le pegó a un poste de una luminaria que ya había sido derribado tiempo atrás en otro choque, el cual quedó invadiendo parte del carril de alta velocidad en ambas direcciones, los hechos ocurrieron en la esquina de Siete Poniente y Paseo Central, en Valle de Oro.

Trascendió que la camioneta Dodge en color blanco, tipo pick up, era guiada con dirección a Tequisquiapan sobre Paseo Central, al llegar al mencionado punto, sufrió una falla mecánica que provocó que se subiera al camellón.

En ese momento golpeó un poste que había sido derribado en otro hecho de tránsito, lo que provocó que quedara invadiendo los carriles de alta velocidad en ambas direcciones, a la camioneta se le rompió una rotula y se le reventó un neumático.

El chofer la intentó bajar de ese lugar, pero no lo logró, debido a las condiciones mecánicas, no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, pues no hubo personas heridas por este hecho.

Del percance, tomaron parte elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes abanderaron el sitio y solicitaron el apoyo de una grúa, la cual llegó minutos más tarde y durante las maniobras, la vialidad tuvo que ser cerrada por unos minutos, los afectados fueron informados sobre los protocolos a seguir en este tipo de hechos de tránsito.