Fuerte incendio ocasionó alarma en Pedro Escobedo

Un incendio de varias tarimas y la basura de un centro comercial generó alarma entre vecinos de un centro comercial ubicado en la Carretera Panamericana del municipio de Pedro Escobedo, al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios.

Fue durante la madrugada de ayer que el incendio comenzó, aunque se desconocen las causas, las llamas arrasaron con varias tarimas y basura que estaba dentro de un contenedor, algunos vecinos que percibieron la presencia del humo, llamaron al 911.

Un operativo de cuerpos de emergencia así como de elementos de Policía Municipal se desplegó en la zona a los pocos minutos, ubicando las lenguas de fuego en la parte posterior de un centro comercial ubicado en la Carretera Panamericana, en el centro del municipio.

Los traga humo pusieron manos a la obra, extendieron sus largas mangueras y echaron a andar las moto bombas para atacar el fuego desde la base, en tanto, uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de aquel municipio, montaron un operativo.

No se descartó que este incendio haya sido provocado, sin embargo, no se reportó la detención de nadie por este hecho, que, por fortuna, no dejo personas lesionadas, cabe señalar que el fuego fue controlado a los pocos minutos de haber arribado los vulcanos.