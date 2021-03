Fuerte percance de tres vehículos en Cerro Gordo

Fuerte choque ocurrió cuando un auto impactó una camioneta que salió de manera intempestiva de una calle, tras el golpe, el chofer del carro perdió el control y le pegó a otro estacionado, los hechos ocurrieron en Avenida Universidad esquina con Rodeo 2 en Cerro Gordo.

Una camioneta Pointer era guiada sobre avenida Universidad hacia el poniente, cuando al llegar a la esquina con Rodeo 2, una camioneta salió de manera intempestiva, a pesar de que el conductor de la Pointer intentó frenar, no pudo y la impactó.

Tras el choque, el chofer de la Pointer perdió el control y salió despedido contra un auto jetta en color negro con placas de circulación para Querétaro que estaba estacionado, los autos quedaron atravesados en la vialidad.

Al lugar llegaron socorristas de Cruz Roja, quienes brindaron apoyo a un hombre, que no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, en tanto, se pidió el apoyo al 911, pues los choferes no lograban ponerse de acuerdo para el pago de los daños.

Del hecho tomaron parte elementos de tránsito municipal, quienes orientaron a cada uno sobre su responsabilidad en el accidente, llegando a un acuerdo para el pago de los daños una grúa fue solicitada para retirar la camioneta de la vialidad.