Granizada en San José Galindo dejó 34 casas afectadas

Un saldo de 34 casas afectadas, dos de ellas con daños de consideración, es el saldo que registró la Coordinación de Protección Civil Municipal hasta las 11 de la noche de ayer, luego de la granizada que cayó en la comunidad de San José Galindo.

Fue alrededor de las cinco de la tarde de ayer que, una tormenta comenzó en el municipio de San Juan del Río, siendo en la comunidad de San José Galindo donde se registró la intensa granizada que, además de provocar daños, dejó afectaciones en diferentes viviendas.

Policiaca San José Galindo se pinta de blanco tras granizada

De inmediato se activó un operativo por parte de elementos de Protección Civil y de Policía Municipal, quienes se desplazaron hasta el sitio, informando que no hubo personas que resultarán con lesiones de consideración.

El conteo de las casas dañadas se extendió hasta las 11 de la noche, teniendo un registro de 32 casas afectadas, 2 de ellas con daños de consideración, informando que no hubo necesidad de habilitar algún albergue pues, en el caso de aquellos que tuvieron afectación severa, se quedaron a dormir con sus familiares.

Uno de los afectados en la calle Hidalgo, narró para este medio que: 'desde anoche se nos informó que si tuvimos alguna afectación acuideramos al Centro Cívico y que con el comprobante de pago del predial, podíamos hacer válido el seguro de vivienda que otorgaron desde el principio de año".

Señaló que, luego de terminar de limpiar los destrozos que hubo en su comedor acudió a San Juan al Centró Cívico y le indicaron que tenía que realizar un escrito con atención a Liliana San Martín, en donde se tendría que narrar lo ocurrido y reforzarlo con fotografías.

El hombre de la tercera edad señaló que: "mi hija me va a apoyar a hacer el escrito, para poderlo meter, será, hasta el lunes." Finalmente comentó cómo se cayó el techo de lámina de su casa "Yo estaba doblando unos cobertores cuando empezó la lluvia y me metí al otro cuarto, en ese momento se vino abajo, no me tocaba".