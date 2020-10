Hallan cuerpo de mujer en Granjas Banthí

El cuerpo de una mujer de 53 años que había sido reportada como desaparecida desde ayer por sus familiares, fue localizado en las inmediaciones de un terreno baldío en Granjas Banthí, la Fiscalía General del Estado informó que su muerte será investigada por Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Trascendió extraoficialmente que la mujer no fue localizada desde el miércoles por sus familiares, trascendiendo que el no regresar a su domicilio no era una conducta habitual, lo que alarmó aún más a sus cercanos.

Policiaca Hallan cuerpo sin vida en un río

Fue la mañana de este jueves que sus propios familiares iniciaron una búsqueda por su cuenta en los alrededores de su domicilio localizandola muerta en un terreno baldío.

De este hecho se dio aviso al 911 acudiendo elementos de Policía Municipal, quienes al corroborar la muerte acordonaron la zona y dieron aviso a la Fisclaia General del Estado.

La dependencia de seguridad informó en un escueto comunicado que este caso sería investigado por feminicidio.