Hombre cayó en presa de Cerro Gordo

Un hombre de la tercera edad cayó a una presa ubicada en la comunidad de Cerro Gordo, lugar hasta donde se desplazaron elementos de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y Policía Municipal para comenzar con las labores de rescate.

El hombre se encontraba caminando por la zona, cuando en un descuido se tropezó y cayó al cuerpo de agua, algunas personas que se percataron de lo ocurrido llamaron al 911, desplazando los servicios de emergencia.

La zona fue acordonada y se comenzaron con las labores de búsqueda y rescate del cuerpo, por lo que una lancha con los elementos tanto de bomberos como de protección civil se encuentra buscando el cuerpo del infortunado hombre.

Al momento no se tiene clara la identidad, pero no se descartó que fuera alguna habitante de la comunidad, en caso de no ser rescatado el cuerpo el día de hoy, se pedirá apoyo a los buzos del bomberos de El Marqués.