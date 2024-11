Impactan al no ceder el paso

Un choque ocurrió entre un camión de transporte público y una camioneta de transporte de personal pues uno de los dos conductores no le cedió el paso al otro. El hecho de tránsito tuvo lugar en la esquina de Agustín Melgar y Miguel Hidalgo en la Colonia Juárez en la zona oriente de San Juan del Río.

Al llegar al mencionado punto ocurrió el hecho de tránsito y fue entonces que ocurrió la encontronazo, los dos conductores bajaron para hablar entre sí, sin embargo, no se querían mover pues no aceptaban su responsabilidad.

No hubo personas con lesiones de gravedad solamente golpes menores, por este motivo no fue necesaria la intervención de algún cuerpo de emergencia pero sí se pidió la intervención de una patrulla pues no lograban ponerse de acuerdo.

Cómo los dos vehículos quedaron atravesados en mitad del paso, una vez que tomaron conocimiento elementos de Policía Municipal en su división de tránsito hablaron con los conductores y tras sacar algunas gráficas los invitaron a moverse.

Los uniformados les explicaron que de no llegar a un acuerdo ambos conductores serán remitidos ante el juzgado cívico y los vehículos al corralón. Fue necesario el apoyo de la empresa de seguros de ambas partes para que la reparación de los daños pudiera llevarse a cabo.

