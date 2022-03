Incendio arrasó con bosque de Amealco

Voraz incendio arrasó con casi 30 hectáreas de bosque, los hechos fueron en el cerro de La Joya, en El Chapulín, Amealco de Bonfil, en el sitio trabajaron los bomberos voluntarios, elementos de Protección Civil, de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, integrantes del Ejército Mexicano, además de varios voluntarios.

Comuneros refirieron que, el fuego comenzó por razones que no fueron especificadas en la parte alta del cerro, al notar la presencia del humo, las personas que estaban cerca, comenzaron a trabajar, pero por el viento y la hierba seca, el fuego se extendió en cuestión de minutos alcanzando importante cantidad de bosque.

Los árboles comenzaron a arder, por lo que se pidió el apoyo de autoridades de la localidad, acudiendo a los pocos minutos elementos de bomberos voluntarios y de protección civil de aquella demarcación.

A dichas labores se sumaron integrantes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del Ejército Mexicano, así como vecinos de la zona, quienes estaban sumamente angustiados viendo cómo se consumía parte de la vegetación de su bosque.

Fueron casi 30 hectáreas las que ardieron por las llamas, tras varias horas de trabajo de todos los cuerpos de emergencia, se logró controlar el fuego, no hubo algún motivo por el cual comenzó, por lo que se hizo la invitación a los ciudadanos a no tirar basura, pues no se descartó que pudo ser debido al efecto lupa en la hierba.