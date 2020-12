Industria no baja la guardia

La industria fue poco impactada con el último reforzamiento de medidas de seguridad sanitaria contra Covid-19, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, José Guadalupe Román Flores.

Dijo que este sector no baja la guardia para evitar retroceso el próximo 15 de diciembre, fecha en la que habrá revisión de resultados. Precisó que debido a que la última vez no se endurecieron las medidas para este sector, ha sido posible mantener el ritmo de trabajo y la recuperación paulatina.

“Seguimos trabajando al mismo ritmo que traíamos, -el reforzamiento- fue más enfocado a actividades no esenciales, como restaurantes, bares, plazas, lugares donde se pierden, a veces, un poco las formas, no así el sector industrial y de servicios, realmente no fue impactado en esta ocasión. Consideramos que esto fue de alguna manera bueno, porque no nos detuvo en el arranque que ya traemos”.

Indicó que la principal recomendación de Gobierno del estado y las autoridades de salud hacia los representantes de los distintos sectores, fue evitar hacer las reuniones típicas de fin de año, por lo que se ha hecho labor de concientización, en este caso con los socios de Canacintra.

En más información, agregó que hay empresas que continúan con apoyo de transporte para reducir riesgo de contagio, dicho apoyo comprende transporte colectivo con restricción del 50 por ciento de capacidad y, en algunos casos, también hay quienes prestan vehículos propios para el traslado de empleados.