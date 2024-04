Investiga FGE origen de osamenta hallada en San Juan del Río

Integrantes del Colectivo Desaparecidos Querétaro, en voz de su representante Yadira González Hernández, negaron haber impedido el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el hallazgo de restos humanos en la localidad de Santa Bárbara, La Cueva, en el municipio de San Juan del Río.

En tanto que autoridades estatales emitieron un pronunciamiento que indica de manera textual: “El sábado 20 de abril el Colectivo Desaparecidos Querétaro encontró una osamenta humana cerca de la comunidad de Santa Bárbara La Cueva, San Juan del Río. De acuerdo con la activista Yadira González Hernández, en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, en la que participan madres buscadoras de todo el país, familiares y las madres buscadoras, solicitaron la NO presencia de ninguna autoridad (no policías municipales y estatales, no personal de las comisiones locales de búsqueda, nadie)”.

Policiaca

González agregó que al momento de haber hallado la osamenta humana se hizo el llamado a las instituciones que tienen la capacidad jurídica para poder intervenir la fosa clandestina. Afirmó que se habló a la Comisión Local de Búsqueda para que fuera quien hiciera el reporte a la Fiscalía Especializada en la Desaparición Forzada en el Estado de Querétaro, y por consecuencia que se hiciera el procedimiento conforme a la ley.

“La Fiscalía salió a decir que los familiares, víctimas de desaparición forzada, impedimos el acceso a la Fiscalía para empezar con las labores de trabajo de esta fosa; sin embargo, esta es una total mentira, dado que si bien en el marco de la Jornada de Búsqueda Humanitaria decidimos a nivel nacional salir todos los colectivos sin instituciones; incluso, Seguridad Pública, ni Fiscalía, ni comisiones, nosotros no tenemos la facultad jurídica para hacer la exhumación de una fosa clandestina”, indicó.

Precisó que cuando se tiene un hallazgo se debe contar con el acompañamiento de la Fiscalía Especializada en la Desaparición Forzada, lo que, dijo, no se requiere hacer el llamado al 9-1-1. Por tanto, agregó que las cosas se hicieron de manera diferente, sin el protocolo adecuado. Al respecto, afirmó que el reporte se hizo a las 11:30 de la mañana, mientras que los primeros respondientes acudieron a las 15:34 horas.

“Mientras, los ciudadanos organizados estuvimos resguardando el sitio sin ninguna autoridad. La fiscal de acusación llega a las 4:38 minutos. El fiscal en desaparición, cerca de las 6:00 de la tarde”, expuso Yadira González.

Otro de los argumentos que por su parte presentaron las autoridades establece que: “Sin embargo, los colectivos saben y entienden que no tienen la facultad legal para exhumar una osamenta humana o restos, porque comprometerían la investigación, por lo que tuvo que intervenir como lo dicta la Ley y como debe de ser la Fiscalía General del Estado”.

La versión agrega que el mismo sábado, la FGE informó que Personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas comenzó con el procesamiento del lugar de hallazgos de restos humanos, de esta osamenta humana en la comunidad de Santa Bárbara, La Cueva, en el municipio de San Juan del Río con los límites del Estado de México. Esto, afirman, conforme a los protocolos de investigación, los indicios que se localicen serán trasladados, para su análisis científico. Y menciona que finalmente se tendrán que esperar los resultados de acuerdo con los procedimientos penales que de la FGE.