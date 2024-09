Le cayeron a ratero, se fue sin botín

Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad en el momento que intentó robar objetos de valor por más de cien mil pesos, fueron vecinos quienes se percataron y al acercarse a ver de lo que se trataba el sujeto salió huyendo de la zona. El hecho ocurrió en un inmueble de la avenida Nueva Esperanza en Granjas Banthí en la zona oriente de San Juan del Río.

De acuerdo con el testimonio de la parte afectada, el sujeto fue captado por cámaras de seguridad en el momento que ingresó a un inmueble cercar del medio día, cuando había personas adentro, pero no se percataron de su presencia.

Una vez que cayó la noche y ya el sitio estaba cerrado, salió de su guarida y comenzó a provocar daños a candados. En un espacio de cuneros que se encuentra en ese sitio comenzó a llenar una de las cunas con los objetos de valor.

Fue entonces que al momento de salir tuvo que hacer mucho ruido para poder romper los candados, lo que fue escuchado por vecinos quienes se acercaron a la zona y comenzaron a gritar al interior del predio.

El sujeto no tuvo otra opción más que salir de donde estaba y fue entonces que como pudo, salió corriendo ante la mirada atónita de los vecinos quienes no pudieron hacer nada, pues no sabían que se trataba de un robo.

Una vez que se percataron de lo ocurrido avisaron a la parte afectada quien acudió minutos más tarde para ver lo que había ocurrido, descubriendo que le habían causado daños y estuvieron a punto de robarle sus cosas de valor.

El afectado comentó que se acercaría ante la autoridad correspondiente para comenzar con la denuncia formal en contra de quien resulte responsable por este intento de robo, además, por el daño a la propiedad.