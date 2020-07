Localizan a desaparecida

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo dio a conocer mediante un breve comunicado en redes sociales que la joven mujer, Gabriela “N” de 21 años de edad había sido localizada con bien y sin que haya sido víctima de algún delito.

El pasado lunes 29 de junio de 2020, fue vista por última vez por uno de sus familiares cuando presuntamente habría salido a realizar algunas actividades a la zona centro del municipio, sin embargo, al pasar de las horas, ya no se reportó con sus familiares.

Policiaca Localizan sin vida a joven sanjuanense desaparecida

Por este motivo, sus allegados comenzaron una desesperada búsqueda, pues dentro de sus conductas no era normal que no avisara donde estaba, sin embargo, ante la Fiscalía General del Estado no habían podido poner la formal denuncia pues no habían pasado las 72 horas que marca la ley.

Finalmente, los familiares agradecieron mediante varios medios a las personas que apoyaron la difusión de su búsqueda, siendo la SSPyTM de Pedro Escobedo la que puntualizó su localización y que se encontraba bien de salud, además enfatizó que no fue víctima de algún delito.