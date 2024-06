Madres buscadoras "peinan" San Juan del Río

Un grupo de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, regresaron a dar otra revisión al sitio donde, en meses pasados, fue localizada una fosa clandestina, ya que dijeron, no tuvieron contacto con autoridades fiscales y no supieron qué resultados hubo, por ello quisieron hacer una búsqueda minuciosa. Los hechos fueron en Santa Bárbara La Cueva, en el municipio de San Juan del Río.

Desde muy temprana hora los colectivos se dieron cita en algún punto del municipio de San Juan del Río, por ello se sumaron a su protección elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional División Fuerzas Especiales, Policías Municipal y Estatal.

Luego de hacer un recorrido por la carretera 57 se enfilaron hacia la zona sur de la demarcación sanjuanense y al llegar a localidad ya los esperaban un par de retroexcavadoras.

Tras acomodar su campamento comenzaron los trabajos con la maquinaria, cuyos operadores se dispusieron a remover una importante superficie de tierra para hacer una mejor búsqueda.

“La Fiscalía de Querétaro regresa a este predio sin el acompañamiento la observación la vigilancia de ninguna otra institución a descartar esta zona, no sabemos si encontraron algo no sabemos si otro de nuestros hermanos fue localizado en este predio porque no dieron ninguna información al respecto”, indicó Yadira González, quien encabeza un colectivo de personas desaparecidas.

Indicó que los procedimientos de búsqueda no fueron los adecuados, ya que el muestreo fue con agujeros muy pequeños y es muy complicado que en esos espacios que se excavaron se pueda localizar algún tipo de resto.

Dijo que en esta ocasión se apoyaron con las maquinarias para hacer una cuadrícula en la tierra, hasta que el mismo terreno les indique donde ya hay tierra virgen y así poder descartar que alguien pudo haber sido enterrado en esa zona.

Señaló que es un trabajo arduo y extenso que podría llevarles varios días. Por otro lado, pidió a las personas que pudieran saber sobre el paradero de algunas personas desaparecidas, hacérselo saber de manera anónima, pues dijo, no buscan justicia, solo a sus desaparecidos.