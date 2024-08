Mega operativo de seguridad en la 57

Un sujeto detenido en posesión de un arma de fuego con cargador y cartuchos útiles y un auto con reporte de robo vigente fue recuperado en un fuerte operativo de blindaje que realizaron en conjunto autoridades estatales y federales en la caseta de cobro de Palmillas, en el municipio de San Juan del Río.

Durante la mañana del domingo llegaron a la caseta de cobro de Palmillas los elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República, así como elementos caninos, también de la Guardia Nacional tanto Carreteras como Fuerzas Especiales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Policiaca Catea FGR inmueble en Loma Linda

Los elementos se apostaron en ambos extremos de los carriles con dirección a la capital queretana, fue ahí donde comenzaron a revisar vehículos de manera aleatoria, deteniendo varias camionetas de cargas, autobuses de pasajeros, autos y motociclistas.

A un sujeto que viajaba a bordo de una camioneta Xtrail en color arena se le marcaron el alto y fue ahí donde se le hizo una revisión y se descubrió que llevaba el arma de fuego con cargador y cartuchos útiles, sin que pudiera comprobar la legal portación.

En otro caso, un auto que contaba con reporte de robo vigente fue ubicado en este filtro de seguridad, se le explicó al chofer los protocolos a seguir. En ambos casos los sujetos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.

En las acciones que se hicieron en el lugar se pudo observar que los elementos caninos fueron utilizados durante las revisiones de varios automotores, de acuerdo con el personal en la zona, estos elementos están entrenados para la detección de drogas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Algunos automovilistas indicaron estar de acuerdo en este tipo de acciones que abonan a compartir la inseguridad. “Yo estoy a favor de que los hagan por que sí, la inseguridad está muy canija, ósea que no traigo nada estoy a favor, me dijeron que me iban a hacer una revisión y pues sin problema, como no traigo nada que me comprometa pues ya terminó y punto” indicó Cesar Otero quien iba por la zona.

De manera extraoficial se indicó en el sitio que este tipo de acciones se llevaron a cabo durante el fin de semana y que se seguirán haciendo de manera aleatoria y sorpresiva con el apoyo de las mismas autoridades.