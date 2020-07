Moto y auto colisionaron en La Floresta

Un auto y una moto escenificaron un hecho de tránsito cuando la ligera unidad era guiada sobre Avenida Gandhi y al llegar a un tope ubicado en la esquina Ernesto T. Moneta se impactó de lleno contra un carro tipo golf, del hecho tomaron conocimiento elementos de tránsito municipal.

La motocicleta era guiada con dirección al sur, sobre la Avenida, fue así que el chofer poco pudo hacer cuando un carro Golf en color rojo con placas de circulación para el estado de Querétaro le salió de manera intempestiva cuando se intentó incorporar a la Calle Ernesto T. Moneta.

Tras el impacto, el motociclista salió volando varios metros y la moto quedó tirada en el sitio, en tanto, el auto, terminó con un golpe en el lado frontal derecho, de inmediato el chofer de la unidad motora descendió y se acercó al joven que estaba en la cinta de rodamiento para brindarle apoyo.

No hubo personas lesionadas por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos, los involucrados no lograban ponerse de acuerdo con respecto al pago de los daños, por este motivo fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes orientaron a ambas partes sobre su responsabilidad en el choque y así cubrir el pago de los daños.