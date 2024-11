Motociclista derrapó en Tequisquiapan

Un motociclista derrapó al llegar a un semáforo a decir de testigo evitó chocar con una camioneta, el hecho de tránsito se presentó en la carretera San Juan del Río-Xilitla, a la altura de Tequisquiapan.

De acuerdo con el testimonio de varias personas el de la motocicleta iba por la zona a alta velocidad, pero al llegar a una zona donde había un semáforo no logró controlar su caballo de acero y terminó en el suelo, cayó a un lado de una camioneta.

La conductora de la camioneta, lejos de retirarse se bajó para brindarle ayuda al de la ligera unidad que terminó a un costado de una de sus llantas delanteras, luego de ponerlo en pie se logró sentar en el camellón central.

La moto quedó tirada a un costado y fueron otros ciudadanos quienes la colocaron nuevamente sobre sus dos ruedas, alguien más dio aviso a la línea de emergencia 911, por ello acudieron socorristas.

El de la ligera unidad no sufrió lesiones de gravedad, por ello no fue llevado a un centro hospitalario y luego autoridades le explicaron al de la moto los pasos a seguir tras esta situación en la que no hubo lesiones de gravedad.

