Motociclista detenido por infringir reglamento

Un sujeto fue detenido y la moto en que viajaba fue enviada al corralón, por infringir el reglamento de tránsito en la carretera 300, donde elementos de Policía Estatal mantienen de manera constante el operativo radar.

El sujeto salió de un camino de terracería que conduce a la comunidad de Santa Lucía a exceso de velocidad y sin casco, lo cual representa una falta al reglamento, esto fue observado por los uniformados que estaban en la zona.

Policiaca Aseguran auto y detienen a chofer

Al marcarle el alto, el sujeto aceleró e intentó huir, por lo que se montó un operativo tras varios minutos de persecución se logró darle alcance y cerrarle el paso, se le explicó el motivo de su detención, pero no portaba tampoco licencia ni papeles de la motocicleta.

Tras varios minutos, trascendió que la unidad no contaba con ninguna irregularidad y que no era robada, al no tener otra forma de infraccionarlo se solicitó el apoyo de una grúa, lo cual no le pareció al ciudadano.

Su actitud se tornó agresiva hacia los policías por lo que tuvo que ser sometido, a los pocos minutos llegó la grúa para remitir al corralón la ligera unidad como garantía del pago de las multas y al sujeto de le presentó ante la autoridad correspondiente por su resistencia y actitud agresiva hacia los uniformados.