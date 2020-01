Mujer arrollada reportada grave

La mujer que fue atropellada la noche del pasado lunes en la calle Independencia en el centro de la ciudad fue reportada como grave luego de ser trasladada por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General.

Había trascendido que las lesiones que sufrió en un principio no habían sido catalogadas como graves, pues no necesito trasladado inmediato, sin embargo, al pasar de los minutos la mujer manifestó sentirse muy mal, motivo por el cual los socorristas no dudaron en trasladarla al centro hospitalario.

Se supo que sufrió varios golpes en la cabeza lo que le provocó lesiones de gravedad en el cráneo y que derivado de este tema su salud se fue deteriorando más, por lo que el pronóstico fue reportado como reservado por parte de los doctores.

el chofer, involucrado en este hecho de tránsito, se dijo que había solicitado la intervención de su empresa de seguros para responder por lo daños, sin embargo, como sucede en todo hecho de tránsito donde hay lesionados que son trasladado al hospital y no se llega a un acuerdo sobre la reparación del daño, fue detenido y remitido ante la autoridad competente en tanto se define su situación jurídica.