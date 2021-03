Mujer responsabiliza a su ex pareja y a la Fiscalía si algo le pasa

Sandra “N”, habitante de Tequisquiapan, denunció haber recibido agresiones con una navaja por parte del padre de sus hijos, de la misma manera, señaló al sujeto y a la Fiscalía General del Estado de Querétaro como responsables en caso de que algo le pasara, pues acudió a la instancia de seguridad y no recibió el apoyo que se debería brindar en estos casos.

Informó mediante una breve entrevista que lleva dos años separada del sujeto de nombre Gilberto “N” y mediante redes sociales exhibió un video en el que se observa como el sujeto, después de aventarla contra una pared, discute con ella en plena calle.

Policiaca Sujeto agredió a su pareja

En la denuncia pública que realizó a través de redes sociales dice: “como a la una de la mañana llegando de mi trabajo me estaba esperando Gilberto “N”, padre de mis hijos el cual me agredió con una navaja, forcejeamos, azotándome contra la pared de mi casa, al no causarme daño severo con la navaja me agrede verbalmente e intimidándome.

El día de hoy acudo a Fiscalía de San Juan del Rio a denunciar el hecho, por lo que la fiscal me niega varios derechos que tengo como víctima, los cuales fueron, ver al médico legista por que no se encontraba, asistencia de un defensor, medidas de protección y no aceptando el video aquí expuesto, por lo que si me pasa algo hago responsable a Gilberto “N” y a Fiscalía General del Edo.”

Refirió haber llegado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Sub Sede San Juan del Río alrededor de las 13:30 horas, pero fue atendida hasta las 14:45 horas, sin que su denuncia haya sido tomada en cuenta.