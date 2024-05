Niños atrapados fueron rescatados

Unos niños que estaban abandonados dentro de un domicilio fueron rescatados por policías, el reporte fue hecho por los vecinos quienes se percataron que tenían dos días de estar solos. Los hechos fueron en la colonia Sagrado Corazón en la zona oriente de San Juan del Río.

Testimonios de vecinos indicaron que era frecuente que los menores se quedaran solos, la abuela no se paraba desde hacía meses en la zona. En esta ocasión fueron dos días los que notaron la ausencia de algún adulto en el lugar.

Algunos de los que se percataron de lo que estaba ocurriendo les acercaron un poco de comida y aunque intentaron ingresar a la casa por ellos no podía pues estaban bajo llave y no había ninguna manera de que pudieran salir, sin embargo, el alimento que les llevaron no era suficiente para la niña de 2 años, el niño de cuatro y un niño de cinco, los dos primeros hermanos y el otro, el niño más grande tío de los menores.

Tras el reporte a la línea de emergencia, que se dijo fue anónimo, se desplegó todo un operativo de cuerpos de seguridad y de emergencia, pues la ocasión lo ameritaba, luego de llegar y llamar a la puerta, salieron los infantes por la ventana, pero no podían abrir ni salir por otro sitio.

Elementos de Policía Municipal con el apoyo de personal de Protección Civil, así como de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, se dieron a la tarea de derribar la puerta e ingresar al inmueble para rescatar a los infantes quienes se asustaron y entraron en llanto ante la situación.

Tras ser sacados de la vivienda, los llevaron a una ambulancia y ahí fueron valorados por los paramédicos y se informó que ya presentaban signos de deshidratación y al parecer un cuadro de desnutrición.

Cuando estas acciones se estaban realizando llegó una joven de 18 años quién manifestó ser mamá de los primeros dos menores y hermana del de 5 años, pues no tenía con quien más dejarlos.

Le fueron colocados candados de mano y fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, se informó que los menores fueron trasladados a una de las oficinas de asistencia social para que se determinara lo que ocurriría con ellos, de algún adulto que se pudiera hacer responsable no se tuvieron más datos.