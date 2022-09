No hay presencia de grupos armados en San Juan: Guardia Nacional

En el municipio de San Juan del Río no se ha notado la presencia de un grupo armado que esté llevando a cabo algún tipo de actividad ilícita en la demarcación, afirmó el Coordinador de la 161 Compañía de Guardia Nacional con Sede en San Juan del Río, Primer Subinspector, Wilber Torres Salazar.

Lo anterior, lo aseveró luego de ser cuestionado sobre el mensaje escrito en una cartulina que apareció el pasado lunes 19 de septiembre en la colonia El Pedregoso, en la zona oriente del municipio. De acuerdo con vecinos, en el texto escrito se alcanzaba a leer que presuntamente un grupo delictivo afirmaba estar presente en San Juan del Río.

“Hablando aquí en San Juan del Río, se tuvo conocimiento que hace unos días (…) se localizó en un lugar una cartulina. Una cartulina que supuestamente una organización criminal la dejó. Mas sin embargo, no se ha notado presencia de algún grupo armado que esté llevando a cabo actividades ilícitas”, comentó.

Aseguró que desde que entró en operaciones la 161 Compañía de Guardia Nacional con sede en San Juan del Río, el 16 de enero de 2022, es la única cartulina que se ha encontrado en el municipio con dichas características. Añadió que hasta el momento se desconoce la autenticidad del mensaje, pues dijo, pudo haberse tratado de una broma. Además, reiteró que no se ha notado la presencia de algún grupo armado en la demarcación.

“Es la única cartulina que se ha encontrado con ese tipo de leyendas (…). Pero no sabemos realmente si fue una organización criminal que la dejó o fue alguna persona por hacer algún tipo de broma. No se sabe con exactitud porque hasta ahorita, hasta el momento, no se ha notado presencia de un grupo armado”, subrayó.

Destacó que la 161 Compañía de Guardia Nacional con Sede en San Juan del Río realiza actividades de seguridad pública para la prevención del delito. Añadió que a lo largo del estado de Querétaro, la Guardia Nacional cuenta con bases de operaciones en distintos puntos de la entidad, a fin de evitar y prevenir la delincuencia.

Añadió que en San Juan del Río existe una buena coordinación con las autoridades civiles, pues, explicó, en el municipio se llevan a cabo operativos interinstitucionales con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de la Policía Estatal, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adscritos al Séptimo Regimiento Mecanizado de la Llave.

Finalmente, afirmó que la 161 Compañía de Guardia Nacional con Sede en San Juan del Río cuenta con más de 100 elementos, quienes se encargan de realizar labores de seguridad pública en los municipios Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y San Juan del Río.