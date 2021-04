Patrulla de la Guardia Nacional impactó vehículo

Una patrulla de la Guardia Nacional División Fuerzas Especiales y un auto escenificaron un choque, cuando la primera impactó al carro, tras varios minutos de diálogo, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre el pago de los daños, los hechos ocurrieron en Paseo Central a pocos metros de Panamericana.

Debido a que se trataba de un vehículo federal, no se revelaron con exactitud cómo ocurrieron los hechos, trascendiendo que el choque contra un carro Seat en color gris, habría sido sobre Paseo Central y que no hubo necesidad de la intervención de cuerpos de emergencia, pues no hubo personas heridas, las unidades motoras involucradas fueron orilladas a una calle empedrada, justo enfrente de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria.

Del hecho de tránsito, tomaron parte elementos de Tránsito y Policía Municipal, quienes abanderaron la zona, a su llegada las partes involucradas ya habían llegado a un acuerdo sobre el pago de los daños.

Tras varios minutos, las multas correspondientes fueron aplicadas y se informó que las partes involucradas solicitaron el apoyo de sus empresas de seguros para que llegaran a un acuerdo sobre el pago de los daños.