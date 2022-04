Percance entre auto y camión

Un choque entre un camión de transporte público y un auto, ocurrió cuando uno de los dos no cedió el paso al otro, los hechos ocurrieron en la avenida Juárez, en su esquina con Artículo Tercero en la colonia Fátima, a pocos metros del mercado Juárez.

Los dos vehículos, un carro Spark en color rojo de la Chevrolet y un camión Ford, iban sobre Artículo Tercero, con dirección al oriente, al llegar a la glorieta ocurrió el choque, debido al impacto, el coche quedó en mitad de la vialidad con la llanta ponchada y el chofer del camión se estacionó a los pocos metros con dirección al oriente.

Ambos choferes comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido, sin llegar a un acuerdo sobre lo hecho de tránsito, pues uno de los dos no reconocía tener la resposnabilidad en lo sucedido, no hubo personas heridas, solo los daños materiales, por lo que no fue necesaria la intervención de algún servicio de emergencia.

Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

Al sitio llegaron elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderaron el sitio, tras varios minutos se invitó a las dos partes a llegar a un acuerdo, además, se les explicó que, en caso de no hacerlo, ambos vehículos serían enviados a un corralón.

Fue necesaria la intervención de las empresas de seguros para que los gastos fueran cubiertos, luego, los agentes de policía, hicieron la papelería correspondiente para dar fe sobre lo ocurrido y además, se aplicaron las multas.