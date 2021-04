Pierde el control y cae en un dren

Una camioneta cayó a un dren, luego de que su conductor perdió el control, pues comentó que un auto le habría cerrado el paso, los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer en Constituyentes, en la entrada al rastro municipal.

La camioneta Ford Lobo, en color blanco y con placas de circulación para el estado de Querétaro era guiada sobre Constituyentes con dirección al norte, cuando habría ocurrido el hecho que hizo que el chofer perdiera el control, y por más que quiso, no pudo evitar salirse del camino y caer en el dren.

Aturdido y como pudo, bajó de la unidad motora que se quedó con el motor encendido, algunas personas solicitaron el apoyo correspondiente al 911, acudiendo elementos de Policía Municipal quienes abanderaron la zona, el tráfico no se vio afectado, sin embargo, algunos curiosos se detenían para ver lo que estaba pasando.

A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo personas heridas, por lo que no fue necesaria la ayuda de cuerpos de emergencia, sin embargo, si se pidió la intervención de una grúa para retirar del sitio la camioneta y remitirla al corralón correspondiente como garantía del pago del as multas a las que se hizo acreedor. El afectado, por su parte, pidió la intervención de su empresa de seguros para que los daños fueran reparados, del vehículo, presunto responsable de lo ocurrido, no se tuvieron más datos.