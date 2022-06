Por no ceder el paso provoca accidente

Un choque ocurrió cuando uno de dos choferes no se cedió el paso, en la esquina de Rayón y Morelos en la zona centro del municipio.

Se trató de un carro en color gris y una camioneta blanca, tras el impacto los dos quedaron atravesados en la vialidad, ambos conductores comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido.

No hubo personas heridas, por lo que no fue necesario el apoyo de cuerpos de emergencia, ambas partes no lograban ponerse de acuerdo.

Fue necesario el apoyo elementos de tránsito municipal, acudiendo a los pocos minutos para explicar los protocolos a seguir a las dos partes.

Fue necesario la intervención de la empresa de seguros, sin embargo, no lograban ponerse de acuerdo, hasta que se les explicó que de otra manera, los conductores serían remitidos ante la autoridad correspondiente y los vehículos al corralón.