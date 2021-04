Protestan ante CEA por falta de agua en Amealco

Decenas de habitantes de Amealco de Bonfil tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), tras argumentar que hay localidades que carecen de este servicio desde hace más de tres meses, sin que la encargada, Elizabeth Flores haya logrado dar respuesta sobre esta situación, razón por la que piden su destitución definitiva de esta dependencia.

Fue alrededor de las 7:30 horas cuando un grupo de manifestantes de la comunidad de San Antonio la Labor se empezaron a concentrar en las instalaciones que se ubican en la zona centro de esta dependencia, posteriormente se sumaron comerciantes de la cabecera municipal, y otras comunidades cómo Santiago Mexquititlán, San Ildefonso Tultepec y San Juan Dehedó.

De acuerdo con los quejosos han sido decenas de llamadas para hacer los reportes en los que se advierte de la falta de servicio, sin embargo, advirtieron que el personal de la propia dependencia niega que existen las llamadas para dar a conocer la problemática.

"No es la primera vez que estamos aquí pidiendo por un derecho que estamos pagando, no tenemos agua, y si la persona que está encargada de la CEA no es capaz de solucionar el problema estamos exigiendo que sea destituida y pongan a alguien que se comprometa con la petición de la gente", indicaron los manifestantes.

Los pobladores que se encuentran afectados de las diferentes localidades de este municipio fueron enfáticos en pedir la destitución de Elizabeth Flores quién es la encargada de ésta dependencia desde finales del mes de enero.