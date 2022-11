Provocó choque y escapó

Un aparatoso choque ocurrió cuando, según testigos, el chofer de un carro Chevy perdió el control y se fue contra la parte trasera de un auto que iba por la zona transitando, luego, el presunto responsable aceleró para irse del sitio, pero en su loca carrera alcanzó a golpear el muro divisor, los hechos ocurrieron en Paseo Central, a pocos metros del Hospital General de Zona 3 del IMSS.

Datos que fueron proporcionados por el afectado señalaron que, tras el golpe, el chofer del Chevy Monza en color azul, aceleró para irse, por el lugar iba una patrulla de la policía estatal, cuyos elementos ayudaron a que el carro afectado, un Chevrolet Onix fuera orillado.

No hubo personas heridas en el carro que se quedó en el sitio, por lo cual no se pidió el apoyo de algún cuerpo de paramédicos, del otro automotor no se tuvieron más datos, los policías comenzaron a hablar con el afectado.

Fue informado de los pasos a seguir en este tipo de situaciones, por lo cual, tenía que acudir a la Fiscalía General del Estado para levantar la formal denuncia en contra de quien resulte responsable, en tanto, pidió el apoyo de su empresa de seguros para que los daños fueran reparados.

Luego de que llegó su ajustador se informó que se pediría una grúa para mover el carro del sitio y se brindó el pase correspondiente para que las reparaciones del automotor fueran llevadas a cabo en el taller correspondiente.