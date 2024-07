¿Qué hago si encuentro la boa?

El pasado 03 de julio, se activó la búsqueda de una boa que se escapó de un domicilio del fraccionamiento Paseos del Campestre, por ello control animal de San Juan del Río dio a conocer que estaba en su búsqueda y a la fecha no se tiene reporte sobre su captura, pero, ¿qué hago si me la encuentro?

Héctor Ariel Ortiz Flores, es especialista en reptiles y comentó que este tipo de animales son muy tranquilos, no hay que molestarlos, solo observarlos, no agarrarlos, no tocarlos, ya que pueden presentar algún estado de estrés y esto puede representar algún riesgo.

“Lo ideal , si la ven es llamar a los Bomberos de San Juan del Río, quienes están capacitados para manipular este tipo de reptiles, también nos pueden llamar a nosotros, la idea es que se de a conocer a la brevedad el tema y no perderlo de vista” manifestó el especialista.

Comentó que al ser un animal de buen tamaño es muy probable que pueda defenderse, pero en general no es agresivo, al estar cerca de un enorme terreno baldío hay muchas madrigueras y es posible que se haya albergado en una de ellas y además se esté alimentando de los roedores de la zona.

Foto: José Salas / El Sol de San Juan del Río

“Si es la especie que tenemos en mente son más de estar en los árboles”, indicó el médico veterinario. Concluyó señalando que la mordedura de este reptil no es peligrosa, pero si la ven es mejor siempre llamar a la línea de emergencia.

