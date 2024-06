Rateros detenidos por vecinos en Xhosda

Un par de sujetos fueron sorprendidos al momento de estar robando objetos de el interior de un predio, vecinos los detuvieron, pero uno de ellos intentó sacar un arma de fuego y amenazó de muerte a los presentes, tras estas acciones policías los presentaron ante la autoridad correspondiente. Los hechos ocurrieron en Paseos de Xhosda, en la zona oriente de San Juan del Río.

De acuerdo al testimonio de los vecinos los sujetos estaban en la parte alta de una bodega desprendiendo láminas para robárselas, además sacaron herramienta propiedad de ese lugar.

Luego de ser sorprendidos intentaron darse a la fuga, pero los vecinos en coordinación los lograron detener, uno de ellos se puso sumamente agresivo y tuvo que ser sometido, incluso se descubrió que llevaba un arma de fuego con la cual habría amedrentado a los ciudadanos y los amenazó de muerte, pues dijo que a él no lo iban a detener mucho tiempo.

Se solicitó el apoyo de elementos de Policía Municipal acudiendo al sitio varios patrulleros, a los sospechosos se les colocaron los candados de mano y fueron trasladados ante la autoridad correspondiente.

Antes de ser ingresados inmueble de la fiscalía, recibieron atención por parte de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, se descartó que presentaran alguna lesión que pusiera en riesgo su integridad.

Los sujetos fueron ingresados ante la autoridad correspondiente para iniciar la carpeta de investigación en su contra, en tanto, los vecinos se presentaron en el lugar para ratificar la denuncia.

Los presentes indicaron que no era la primera vez que detenían a sujetos de esta manera, que ya eran varias veces y por ello solicitaban que en esta ocasión sí se actuara y no los dejaran salir, ya que además indicaron, uno de ellos los amenazó de muerte con un arma de fuego y dijo que regresaría para cumplir con sus amenazas, por ello pidieron el actuar de las autoridades para que no lo dejaran salir.