Realizan operativo de alcoholimetría en San Juan

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron operativo de alcoholimetría con importante número de patrullas en diversos puntos de San Juan del Río, la situación provocó la detención de varias personas que cometieron diversas faltas administrativas.

Fueron dos los puntos de los que se tuvieron datos sobre la presencia de los elementos de seguridad estatal, uno de ellos fue en la carretera de acceso a San Sebastián de Las Barrancas, en donde se hizo revisión a varios automóviles.

En torno a este tema la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que: “Para evitar que la ciudadanía sea víctima de algún hecho de tránsito, a consecuencia del consumo de alcohol y la conducción irresponsable, durante mayo, POES realizó 55 operativos de alcoholimetría en los 18 municipios.

Derivado de estos operativos 98 personas fueron detenidas, siendo 84 de ellas por dar positivo a prueba mayor o igual a 0.21 puntos; mientras que 14 fueron por ingerir o permitir ingerir bebidas embriagantes en el mismo vehículo.

Por lo anterior, también 65 vehículos se trasladaron al corralón, toda vez que no existía persona que pudiese hacerse cargo de la unidad, ya fuese porque el conductor iba solo o sus acompañantes no contaban con los requisitos necesarios para tripular la unidad.”

La situación provocó que allegados de los detenidos manifestaran su inconformidad con el actuar de los elementos: “La molestia que me da a mi es de que si agarran a una persona tomando y el chofer va manejando bien yo siento de que no deben de hacer eso a lo mejor el copiloto si va echando su cerveza, pero no le afecta a nadie esa es mi molestia” indicó un ciudadano quien dijo apodarse “El Loco de San Sebastián” y quien estaba en el exterior del juzgado cívico para sacar a uno de sus familiares que fue detenido durante este operativo.

Finalmente, se informó que este tipo de operativos se seguirán haciendo de manera aleatoria en diversos puntos del municipio con el fin de inhibir acciones que puedan poner en riesgo a otros automovilistas.