Scooters son riesgo latente en las calles

Debido a la necesidad de movilidad de las personas, ha crecido de manera paulatina el uso de los Scooters eléctricos, los cuales circulan sin regulación y con un alto riesgo de accidentes ya que los conductores se mueven a contra flujo, sobre banquetas y sin equipos de seguridad. Además de que no exista algún reglamento que los pueda regular dentro del municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con el titular de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Francisco Vertiz, este tipo de transportes no están contemplados dentro del reglamento de tránsito, esto se debe, en primera instancia, a que no son un transporte que se pueda dar de alta ante la secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, por ello, no tienen alguna tarjeta de circulación o número de registro ante la autoridad, con base en esto, no se podría regular su uso.

Recientemente incrementó su uso en diversos espacios de San Juan del Río y los propietarios los llevan por calles y en banquetas, en muchas ocasiones sin respetar los sentidos de circulación, lo que pone en riesgo a los que van a bordo e incluso a los peatones y podrían causar algún hecho de tránsito.

En ese sentido, el titular de Tránsito Municipal indicó que, si se ven involucrados en un hecho donde resulte alguna persona lesionada, el trato sería el mismo como el de un conductor de un vehículo.

“Los mismos protocolos que se siguen cuando una persona resulta lesionada en un hecho de tránsito, serían los que aplican si un conductor de este tipo de transporte avienta a algún peatón y lo lastima, el chofer sería detenido y remitido ante la Fiscalía”, indicó el titular.

Algunos ciudadanos indicaron que se les ha visto a los usuarios de este tipo de transportes en varios puntos del municipio, sin la más mínima protección, lo que también los pone en riesgo a ellos.

Finalmente, el titular de Tránsito Municipal, invitó a los ciudadanos a transitar de manera responsable por las vías primarias del municipio y respetar a los peatones y darles su preferencia, además de no circular en sentido contrario pues esto puede ser contraproducente para ambas partes.