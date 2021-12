Se realizó la celebración del Día del Policía en Tequisquiapan

En el marco de la celebración del día del policía, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tequisquiapan, llevó a cabo una ceremonia en donde se entregaron reconocimientos a los elementos de la corporación, así lo informó la dependencia de seguirdad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En el texto se refirió que con el objetivo de dar reconocimiento de su labor a las y los Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tequisquiapan en el marco del "Día del Policía", se llevó a cabo el evento conmemorativo a este día.

En dicho evento, el Secretario de seguridad Lic. Rodolfo Mérida destacó la importancia de reconocer el arduo compromiso y esfuerzo que desarrollan los elementos dentro de nuestra Corporación, así mismo detalló que el servicio a la ciudadanía tiene que seguir siendo solidario, de empatía y ética para seguir teniendo los resultados que hasta ahora se han obtenido.

Al evento se hicieron presentes diferentes autoridades quienes acompañaron a los Policías a su festejo y disfrutaron de un agradable momento.

Nuevamente se ve reflejado el trabajo que en conjunto con el Presidente Municipal Antonio Mejía Lira se ha llevado a cabo en las diferentes Corporaciones del Municipio, en esta caso en una de las Instituciones más importantes que es la seguridad, dónde se ha mantenido el objetivo de la prevención, acción ante la comisión de delitos, detenciones, entre otros.

El reconocimiento a los policías va más allá de lo que brindan, ya que no sólo se trata de vigilar a la sociedad, si no de la valentía y el valor de entregar sus vidas a esta carrera, recordando a los que ya no están quedan presentes por su honor y dedicación a su ciudadanía.