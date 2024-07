Sigue alerta por boa, vecinos preocupados

A casi tres días de haber sido reportada la presencia de una serpiente de tipo boa que se escapó presuntamente de un domicilio, en Paseo del Campestre, muy cerca del fraccionamiento de Los Olivos, escuelas de la zona han orientado a estudiantes para que estén atentos y prevenir algún riesgo

La zona con mayor riesgo es la zona norte del municipio de San Juan del Río. Del tema el área de Protección Animal del municipio, a la fecha no ha dado información de que la hayan atrapado.

Fue el pasado miércoles 3 de julio que un guardia de seguridad observó el momento que el enorme reptil se estaba devorando una ardilla, por ello hizo el reporte correspondiente a la línea de emergencia 911 y encendió las alarmas.

Tras el despliegue de personal del área de Protección Animal, no se dio con el mencionado reptil, sin que hasta el momento se haya reportado la captura del mismo por parte de la dependencia encargada.

Ante esta situación, vecinos de la zona manifestaron su preocupación, por ello indicaron que este tipo de mascotas no son las más idóneas para tener en un área donde se tengan mascotas y niños.

“No son mascotas, no son domesticables, y puede haber un peligro para todos, pues esos animales son salvajes y tienen sus instintos y su defensa y atacan para alimentarse en fin son animales salvajes”, así lo refirió Javier Paredes quien es vecino de la zona y llevaba a su perro a quien sacó a dar un paseo.

Otros vecinos comentaron que en los grupos de redes sociales del fraccionamiento, se percataron de lo que ocurría, por ello señalaron que iban a estar atentos ante la situación, pero al momento no la habían visto.

“Es algo muy raro, aquí no es como muy común que pase algo así, pero sí nos enteramos de que se escapó una boa y de hecho desde que nos enteramos pues hemos estado como al pendiente a ver si la vemos, pero hasta el momento pues no hemos visto nada, creo que pueda haber algún riesgo, seguro si, más para las mascotas”, dijo José Luis Pérez Zermeño.

Muy cerca de donde ocurrió el hecho se encuentra una escuela primaria y un kínder, es por ello que los padres de familia mostraron inquietudes ante esta situación, por ello algunos de ellos mencionaron que las maestras les dieron a los alumnos indicaciones.

“En la escuela a mis nietos, los maestros les indicaron que si la ven tengan calma, no salgan corriendo y se retiren con mucha precaución, además de avisar a algún adulto para que de inmediato llamen al 911”, indicó Úrsula Cruz.

Finalmente, personal de control animal indicó que si alguien la ve, no se alarme, llame a la línea de emergencia 911, para que ellos puedan acudir para hacer la captura de este animal, que dijeron, no es agresivo y no puede matar a alguna persona, pero si a alguna mascota.