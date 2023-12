Sujeto detenido por vecinos, fue señalado como ratero

Un sujeto fue detenido por vecinos quienes lo encontraron dentro de un auto que no era de su propiedad y que presuntamente pretendía robar, los hechos fueron en la esquina de la calle David Muñoz y Emiliano Zapata en San Pedro Ahuacatlán en la zona norte del municipio de San Juan del Río.

Era poco antes de las siete de la noche y los vecinos notaron movimiento inusual en el auto, que sabían que no era del sujeto que lo estaba merodeando, luego se acercaron y el que estaba ahí dentro estaba intentado desmantelar el estéreo.

Alguno de los presentes dieron aviso mediante grupos de redes sociales a los demás vecinos, en cuestión de minutos se llenó la calle de gente, el sujeto intentó ponerse agresivo con los primeros que lo habían visto.

Fue sometido y lo tundieron a golpes, alguien ya había dado parte a las autoridades correspondientes, por ello se desplegó hasta la zona un operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río.

El sujeto estaba en una banqueta sometido por los vecinos, al llegar patrulleros se los entregaron y les explicaron lo que había ocurrido, fue por ello que se pidió el apoyo de paramédicos para que fuera valorado.

El sujeto manifestó que no era de este municipio, que había llegado hasta aquí con un trailero que lo dejó abandonado en este punto, se vio en la necesidad de pedir dinero para juntar pasaje para regresar a un estado ubicado en el sur del territorio nacional.

Como no tuvo suerte al pedir dinero se le habría hecho fácil meterse al carro para tratar de llevarse lo que pudiera y malbaratarlo, por otro lado, la parte afectada, manifestó que no era la primera vez que sufría un robo en esa zona y que decidió darle unos golpes al sujeto como pagó por lo que le hizo a su carro, no fue su deseo proceder y poner una denuncia formal, por ello el detenido se fue ante la autoridad correspondiente.