Taxi fue aventado por pesada pipa en Paseo Central

Un taxi y una pipa de agua escenificaron un percance cuando la pesada mole le dio un impacto en la parte trasera al auto colectivo que hacia su recorrido hacia Tequisquiapan, los hechos ocurrieron en las esquina de Paseo Central y Arteaga.

Trascendió que el tráfico del lugar disminuyó la velocidad, fue entonces que el conductor de la pipa no alcanzó a frenar y le dio de lleno al taxi y lo aventó casi 15 metros del lugar del impacto, ambos choferes descendieron y comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido.

Policiaca Detienen a dos que ingresaron a una casa a robar

Los ocupantes no presentaron lesiones de consideración por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el sitio, ambas partes no se lograban poner de acuerdo, a los pocos minutos llegaron elementos de Policía Estatal.

Las dos partes fueron orientadas sobre su responsabilidad en los hechos, minutos más tarde se solicitó la intervención de las empresas de seguros para que respondieran por los daños, que ascendieron a varios miles de pesos.