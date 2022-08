Taxista detenido tras arrollar a peatón

Un taxista fue detenido luego de arrollar a un hombre y causarle lesiones, testigos aseguraron que intentó darse a la fuga, los hechos ocurrieron en la calle Valentín Gómez Farías esquina con Pino Suárez, en el centro de la ciudad.

Testigos en la zona comentaron qué el taxi iba circulando hacia el poniente, cuándo ocurrió el hecho, por lo que el joven quedó tirado en el suelo.

Las personas presentes dijeron que el taxista intentó irse del sitio, pero qué otros ciudadanos impidieron qué se marchara, incluso un automovilista le cerró el paso por algunos instantes.

Policiaca Atropelló a hombre y escapó

Alguien pidió el apoyo al 911 acudiendo una ambulancia para valorar al herido y después trasladarlo a un hospital, al sitio acudieron elementos de tránsito municipal.

El conductor del taxi fue detenido Y remitido ante la autoridad correspondiente el vehículo de alquiler fue llevado al corralón, taxistas de la zona dijeron no ubicar al conductor, por lo que no descartaron que se tratara de algún chofer nuevo ya que al parecer, comemtaron, no traía licencia.