Taxistas se manifiestan, piden apoyo para localizar a compañero desparecido

Una marcha de paz fue realizada por 12 unidades de taxi provenientes de la capital del estado de Querétaro, familiares y compañeros del desaparecido Fernando "N", están en su búsqueda, pues el taxi donde se desplazaba apareció volcado el pasado fin de semana, pero de él no se tuvieron más datos.

Fernando "N" taxista y quien hacía base en la central de autobuses de Querétaro, habría llevado a unas personas a Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, luego habría informado a sus compañeros del volante que dejó a su pasaje e iba de regreso, sin embargo, no se volvieron a tener más datos de él.

La familia acudió a Huichapan en Hidalgo, donde se informó que el taxi, un Toyota Prius en color blanco, había sido localizado volcado en el kilómetro 58 de la carretera Portezuelo-Palmillas, a pocos metros de la presa Francisco I Madero en Hidalgo, pero no se informó nada sobre el conductor.

En días pasado habría trascendió la información de manera extraoficial que, el cuerpo de Fernando "N" había sido localizado, sin embargo, la familia aseguró que no se trataba de el.

Por esta razón se convocó, a una marcha de manera pacífica entre sus mismos compañeros, para exigir a autoridades, sobre todo de Hidalgo, que informen lo que en realidad ocurrió y el paradero de Fernando "N".

"He tenido mucho apoyo de la Fiscalía de Querétaro, pero de la de Hidalgo muy poco, la Fiscalía de Hidalgo no se ha comunicado conmigo, de hecho el agente que me tomó la declaración no quiso tomarme la denuncia, pues dijo que eso no le competía, y que el solo tenía el asunto del carro", comentó la esposa.

El contingente de taxis salió de la ciudad de Querétaro y se dirigió hasta San Juan del Río, lugar donde ya los esperaba una patrulla de supervisión del Instituto Queretano del Transporte, la cual los escoltó hasta los límites con Querétaro e Hidalgo, lugar donde ya los esperaban unidades de Guardia Nacional División Carreteras para resguardar los en su trayecto.

Durante el recorrido se detuvieron en el lugar donde apareció el taxi volcado, y comenzaron una búsqueda de indicios en toda la zona , sin que, al momento, se hayan reportado algo que pueda aportar a la localización del hombre.