Terrible susto, la golpeó el tren

Una mujer terminó con crisis nerviosa luego de que su auto fue impactado en la parte trasera por el tren al momento de intentar cruzar la vía. Los hechos fueron en el acceso al conjunto habitacional Los Olivos, en la zona norte del municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con el testimonio de un familiar en la zona, el automóvil, un carro Honda en color gris con placas de circulación para el estado de Querétaro venía de Los Olivos y se dirigía hacia la avenida Constituyentes.

Al llegar al punto la mujer no se había percatado de la presencia del tren, pero al verlo, intentó acelerar, pero el carro no respondió de manera adecuada, fue por ello que ocurrió el choque.

“Ella lo que me dice que como que se le trabó el carro, no despegó, a la hora que iba pasando la vía, vio el tren que venía como que le patinó el carro si, no alcanzó a salir y fue entonces que le pegó en la parte de atrás”, indicó el señor Juan Sinecio, familiar de la parte afectada.

La mole de acero iba demasiado lento, por ello el choque no fue de consideración, pero si hizo que quedara hacia un costado de la vía, unos guardias de seguridad de una empresa cercana se acercaron para tratar de dar apoyo a la mujer que entró en crisis nerviosa.

Luego de solicitar el apoyo correspondiente, al sitio acudieron elementos de Protección Civil, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a la mujer y a una menor que iban a bordo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en su división de Tránsito llegaron al sitio para tomar conocimiento y abanderar la zona, luego llegó personal de la empresa ferroviaria.

Una vez que los paramédicos terminaron de trabajar en el sitio hablaron con las autoridades para indicarles que no sería necesario llevar a alguien al hospital. Luego las dos partes fueron orientadas para llegar a un acuerdo para el pago de las reparaciones.