Tráiler cayó a desnivel en Loma Linda

El chofer de un tráiler perdió el control y cayó en la cuneta central de la autopista México Querétaro en Loma Linda con dirección a Querétaro, la situación provoca caos, sobre todo por las personas que se detienen a ver el accidente.

Se trató de un tráiler con caja seca, que iba hacia el norte del país, el que iba al volante se fue hacia el camellón central y cayó en el desnivel de la zona de las reparaciones, por el golpe la parte de atrás de la caja seca se abrió.

Policiaca Bloqueada la carretera 57 por fuerte percance

No hubo personas heridas, por lo cual no fue necesaria la intervención de algún cuerpo de emergencia, solo se informó sobre los daños materiales, durante la madrugada no hubo carga vehicular, pero al ir amaneciendo muchos se detenían a ver lo que estaba ocurriendo, lo que provocó carga vehicular.

En el lugar tomaron parte elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes abanderaron el sitio para evitar algún otro hecho de tránsito, el eje trasero se había desprendido y quedó metros atrás.

El chofer informó que pidió la intervención de su empresa de seguros para que respondiera por los daños, unas grúas llegaron al sitio para hacer maniobras, se estima que las mismas duren un par de horas más con dirección a la capital del estado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo