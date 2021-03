Tráiler embistió a un vehículo

Un tráiler y un auto, escenificaron un percance, cuando el pesado transporte lo impactó por detrás, los hechos ocurrieron en el kilómetro 160 de la carretera 57, en la zona de obras, poco después del puente de la central, con dirección a la ciudad de Querétaro.

La conductora de un auto Suzuki en color rojo con placas de circulación para el estado de Querétaro manifestó que iba con dirección al norte, sobre la carretera, sin embargo, al llegar a la altura del puente del río San Juan, bajó su velocidad por el tráfico en el lugar que se comenzó a detener.

El chofer de un pesado transporte al observar lo que estaba sucediendo, bajó su velocidad, pero no pudo evitar el impacto contra el auto, dañando toda su parte trasera, de inmediato los dos involucrados descendieron de sus unidades motoras y comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido, los golpes que presentaron no fueron de consideración por lo que no fue necesario la intervecnión de cuerpos de emergencia.

Ambos accedieron de inmediato a llegar a un acuerdo para el pago de los daños, por lo que orillaron sus vehículos fuera de la cinta de rodamiento, y solicitaron el apoyo de sus empresas de seguros para que la reparación en cada uno fuera cubierta.