Un tráiler y un taxi escenificaron un choque, cuando el pesado transporte impactó al carro de alquiler en uno de sus costados, los hechos ocurrieron en Paseo Central, poco después de Río San Juan, con dirección a Tequisquiapan.

El conductor del taxi refirió que iba en el carril de baja velocidad, el de la pesada unidad lo llevaba en el carril de media, hizo una maniobra para incorporarse al de baja, pero no vio el auto de alquiler y le dio un golpe.

Tras el impacto, el trailero detuvo la pesada mole pocos metros adelante y el taxi quedó atravesado en el carril de baja velocidad y en sentido contrario al que era guiado, su llanta trasera de lado izquierdo se ponchó.

No hubo personas heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, algunas personas que iban por el sitio, ayudaron al taxista a mover su carro, pues estaba obstruyendo la vialidad y por una posible falla mecánica ya no arrancó.

Del percance tomaron conocimiento elementos de Policía Estatal, quienes informaron sobre lo ocurrido en este hecho de tránsito a cada conductor y de esta manera deslindaron la responsabilidad de cada uno para el pago de los daños.