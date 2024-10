Volaron chiles luego de volcar

Un acto de rapiña llevaron a cabo cientos de ciudadanos quienes acudieron para llevarse arpillas llenas de chiles serranos, lo hicieron luego de que el chofer de un tráiler perdió el control y volcó al pie de la carretera 57, en la localidad de La Estancia, en el municipio de San Juan del Río.

El accidente ocurrió poco antes de las siete de la mañana de ayer, el chofer manifestó venir de Fresnillo en Zacatecas, tenía como destino la Ciudad de México, al pasar por este punto de la demarcación ocurrió el percance, pues dijo que una llanta se le reventó.

Policiaca Vuelca camión de transporte de personal en Pedro Escobedo

Terminó volcado sobre la barra de contención, fuera de la carretera y todo el chile regado entre la hierba del sitio. Algunos ciudadanos que se percataron de lo que ocurrió dieron aviso a la línea de emergencia 911, por ello acudieron paramédicos. El que iba al volante comentó que le dieron valoración, pero las lesiones que sufrió no fueron de gravedad, por ello no se lo llevaron a un hospital.

En el sitio ya se encontraban elementos de la Guardia Nacional División Carreteras quienes estuvieron abanderando todo el tiempo para evitar otro hecho de tránsito. En algún momento llegaron varios ciudadanos quienes comenzaron a robar las arpillas llenas de chiles.

El chofer les indicó que no se lo podían llevar, pues no estaba autorizado, uno de los elementos de seguridad federal se acercó a las personas y les indicó que no se podían llevar la carga, por unos minutos se abstuvieron de robarse la mercancía.

Minutos más tarde el sitio ya estaba lleno de camionetas y de gente, superando a los de seguridad federal. La gente comenzó a llevarse todo lo que pudieron, incluso llenaron un par de camionetas, en el sitio había mujeres y niños de todas las edades realizando el robo, también había hombres, todos ellos participaron para llevarse las arpillas. Fue hasta que llegaron más elementos de seguridad federal para controlar la situación que se comenzaron a retirar.

La gente se arremolinó en donde estaban las arpillas regadas. Foto: Cortesía / Francisco García

Ya el chofer había hablado con los propietarios de la carga quienes le indicaron que se había contratado un camión de carga para que se llevaran su mercancía, por ello, también había una cuadrilla de hombres que laboraron en la zona.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al final, la carretera tuvo que ser cerrada para permitir las labores de las grúas para mover del sitio el tráiler. De los que se habían robado la mercancía no se tuvieron más datos pues se marcharon del sitio.