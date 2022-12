“Querétaro va a ser la capital de la beatlemanía”: Ricardo Chapa

No es noticia nueva que México sea uno de los países que más ama a los Beatles en el mundo, de ahí que por lo menos cada estado cuente con un programa radiofónico dedicado al cuarteto de Liverpool, además de conciertos tributo y eventos alusivos; sin embargo, en el país solo hay tres festivales dedicados a esta mítica banda, y Querétaro es sede de uno de ellos, asevera Ricardo Chapa.

El locutor de Antologías de los Beatles en Radio Universidad (89.5 FM), un programa que lleva 36 años al aire, es también impulsor del festival cultural homónimo en el estado, que por más de dos décadas ha reunido a cientos de beatlemanos de la región.

De hecho, asegura el especialista, el encuentro es una extensión de su programa y una oportunidad para reunirse con su público, así nació la idea.

“Para mí el festival es la posibilidad de estar en contacto con el público, y la gente puede explayarse y preguntar lo que quiera”, dice el locutor.

“¿Es como una cabina de radio abierta para todo el público?”, inquiere su interlocutora. “Así es, así es”, contesta Ricardo con una sonrisa.

Después de dos años de suspenderse por la pandemia, y a poco de volverse a cancelar por temas burocráticos, el Festival Cultural Antologías de los Beatles regresa este 4 de diciembre en una nueva edición, aunque esta vez no se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad como de costumbre, sino en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro campus Juriquilla (Av. De las Ciencias, esq. Sta. Rosa Jáuregui. Blvd Villas del Mesón s/n).

Para muchos parecerá lejos la sede, pero “el betlemano va a donde tenga que ir”, aseguran optimistas Chapa y Tere Ortiz, locutora y también impulsora de este festival.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro tuvo que cambiar de dirección debido a que actualmente el teatro está en remodelación, pero en la nueve sede podrán recibir hasta 950 personas.

Todo está listo desde hace ocho meses, aseguran, y pese a que en el proceso se cerraron varias puertas, todo se logró con una suma de voluntades: “Hay demasiado amor en esta historia; esto no es un negocio, es una suma de cariño, de voluntad, de amor, de `All you need is love´, eso no tiene precio”, dice Ortiz con una sonrisa.

“Las complicaciones venían de parte de las instituciones, de origen; se endurecieron las medidas [tras las disturbios en el Estadio Corregidora del 5M] pero no era para que castigaran a la cultura, acá no hay antagonistas”, agrega Chapa y afirma: “Querétaro va a ser la capital de la beatlemanía, de eso me voy a encargar”.

Como cada año esperan a beatlemanos de Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes e incluso del norte del país, quienes podrán disfrutar de una programación gratuita que ha sido impulsada de manera independiente.

Habrá conferencias especializadas sobre el cuarteto de Liverpool, así como la presentación un nuevo libro sobre la música de los Beatles; la proyección inédita de una película sobre la beatlemanía en el país, y el homenaje a Ricardo Calderón, uno de los beatlemanos mexicanos más conocidos a nivel internacional y quien estará presente en la ceremonia.

“Es el betlemano mexicano más reconocido a nivel internacional porque cada año va a las convenciones en Liverpool, lo que le ha permitido conectarse con personajes como Tony Sheridan con quien los Beatles iniciaron su carrera; Pete Best, baterista de los Beatles antes de Ringo Starr; The Quarry men el grupo con el que John Lennon inició su carrera en Liverpool; May Pang, quien fuera compañera de Lennon durante la separación que tuvo de Yoko Ono en 1975, y Freda Kelly quien fue la mera mera del club oficial a nivel internacional de los Beatles en aquella época (…) todos ellos han venido a México gracias a Ricardo Calderón (…) Sin duda merece un reconocimiento por lo que ha hecho por la beatlemanía en nuestro país”, asegura Chapa.

Foto: Cortesía | Festival Antologías de los Beatles

Sobre este personaje trata también el documental Esperando a los Bitles, una película que se proyectará por primera vez en el estado como parte de este festival

“Se trata de una película muy interesante que habla sobre la beatlemanía en México. ¿Qué tiene de interesante?, que no la van a poder comprar en ningún lado porque no está a la venta, no la van a ver exhibida comercialmente, y solamente ha corrido en circuitos de festivales como el de Morelia e internacionales, solamente.

“¿Y por qué esta película?, el protagonista principal es Ricardo Calderón, nuestro homenajeado, yo quiero que la gente vea quién es él y lo conozcan más (…) además muestra la beatlemanía en México, es el único documento filmográfico de ese estilo”, asegura el locutor.

Como en cada edición el encuentro contará con un concierto estelar, que a diferencia de todo lo demás, sí tendrá un costo de 300 pesos por persona; ya que este espectáculo permite sufragar los gastos de toda la programación.

La presentación correrá a cargo de la banda tributo The Wigs, que desde hace 17 años ha sido reconocida como una de las mejores en nuestro país, y cuyo proyecto fue traído por primera vez al estado a través de este festival.

¿Qué más se podrá disfrutar en esta edición?

Como se trata de un encuentro familiar habrá actividades para todas las edades a partir de las 10:00 horas; para los pequeños se ha preparado una sala especial donde podrán armar rompecabezas del Submarino amarillo además de participar en un rally y diferentes actividades alusivas.

Además, habrá exhibición y venta de artículos coleccionables y souvenirs, y a las 10:30 horas el grupo BBCitos, caracterizado por interpretar las canciones que los Beatles solían cantar en sus inicios, pisará el escenario.

“Tocan toda la música pre-Beatles, canciones no propias, prestadas, de artistas como Chuck Berry, Elvis Presley, Gene Vincent y Johnny Burnette; escuchar ese repertorio no es común y ellos se han especializado en ello. Se llaman Bbecitos por los estudios de la BBC, [donde la banda realizó algunas de sus primeras presentaciones]”, detalla Ricardo Chapa sobre la agrupación.

Foto: Cortesía | Festival Antologías de los Beatles

A las 12:00 horas se proyectará la película Esperando a los Bitles y a las 13:00 horas se rendirá homenaje a Ricardo Calderón.

A las 15:00 horas se hará la presentación del libro Los Beatles en C.D y otros formatos de Martín Salvidea Palma, y a las 16:00 horas el grupo coral Mogxie´s Vocal Studio y Izio, interpretará algunas de las canciones más famosas del cuarteto de Liverpool.

Por si fuera poco, habrá karaoke en vivo a las 16:30 horas con los BBCitos en los instrumentos, y para cerrar, a las 18:00 horas, se presentará el concierto de The Wigs.

Cabe mencionar que habrá servicio de cafetería; un amplio estacionamiento para 300 automóviles y para quienes lleguen en transporte público habrá de manera gratuita transporte de regreso con dirección a la Alameda Hidalgo al término del concierto de The Wigs.

Los boletos ya están a la venta en Hotel Señorial, British Club, Dynamo, Maykos y Centro de Negocios Juriquilla.

Para mayor información, puedes visitar la página oficial de Facebook del Festival Antologías de los Beatles. Mayores informes a los números: 442 351 4415 y 442 168 9078.