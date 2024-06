Incautan más de 3 millones de pastillas de fentanilo en garita de Nogales

Más de 3.3 millones de pastillas de fentanilo fueron decomisadas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), las cuales buscaban ingresar de contrabando por la garita de Nogales, en la frontera de Sonora y Arizona, por medio de un camión de carga.

A través de redes sociales, Michael W. Humphries, director de puertos de la CBP en la ciudad fronteriza, indicó que el total de lo incautado es de tres millones 372 mil 300 pastillas de la droga sintética.

Al respecto, manifestó que dicha cantidad de droga se encontraba oculta en paquetes rectangulares que fueron introducidos en las vigas de acero del piso de un camión de carga que cruzaba por la garita.

Nogales CBP officers seize more than 3 million fentanyl pills in one load



5/31: Officers inspecting a utility trailer found approx. 3,372,300 fentanyl pills in the hollow steel beams that made up the floor of the trailer. Great job by the K9 team and officers working together! pic.twitter.com/n00vpwmUI7 — Port Director Michael W. Humphries (@CBPPortDirNOG) June 6, 2024

Mundo Acusan en EU a 47 personas vinculadas con el Cartel de Sinaloa por tráfico de drogas

El funcionario estadounidense resaltó el trabajo en equipo de los binomios caninos de la Unidad K-9 para localizar las pastillas de fentanilo que buscaban ingresar a Estados Unidos de contrabando.

“Los oficiales que inspeccionaron un remolque utilitario encontraron aproximadamente 3.372.300 pastillas de fentanilo en las vigas huecas de acero que formaban el piso del tráiler. ¡Gran trabajo del equipo K9 y los oficiales trabajando juntos!”, comunicó en su cuenta de X, antes Twitter.

De acuerdo con estimaciones del vecino país del norte, dicho opioide sintético causa la muerte de más de 70 mil personas al año, por lo que se considera una sustancia sumamente peligrosa, ya que es más potente que la heroína.

Pastillas encontradas dentro de una plataforma de trailer gracias al apoyo canino / Foto: Cortesía / @CBPPortDirNOG

Cabe recordar que, en el combate al narcotráfico y como una forma de inhibir el paso de la droga hacia Estados Unidos, las autoridades de la nación de las barras y las estrellas anunció la Operación Plaza Spike, con el objetivo de capturar, en primera instancia, al jefe de plaza del crimen organizado en Nogales, Sonora, operativo que se mantiene activo, aunque no se ha informado sobre sus avances.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo