Catean propiedad de Manolo Agüero exalcalde de Jiutepec, Morelos

La mañana del miércoles 26 de julio, elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano catearon uno de los inmuebles propiedad del exalcalde de Jiutepec, Morelos, Manuel "Manolo" Agüero Tovar, como parte del seguimiento a las investigaciones de los delitos de homicidio y feminicidio.

Alrededor de las 08:00 horas, los elementos arribaron a la calle Poeta Isaías Alanís, en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, e irrumpieron en este este espacio que durante la administración de Agüero Tovar era utilizado como corralón.

Sobre los hechos, Manuel Agüero Tovar mencionó que desde muy temprano arribaron los agentes de la Fiscalía y las fuerzas federales para irrumpir en el inmueble, pero sin una orden de cateo, lo que generó molestia y algunas discusiones con los efectivos de seguridad.

“Me apersoné, y les pregunté cuál era el motivo, que yo estaba dispuesto a colaborar en cualquier situación que tuvieran, no hubo respuesta y no me enseñaron ningún documento”, expresó.

Fiscalía de Morelos, Guardia Nacional, y el Ejército llevan a cabo un cateo en un inmueble propiedad del ex alcalde Manuel Agüero, que se encuentra en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec

Agüero Tovar manifestó que los agentes de investigación aseguraron por lo menos cuatro unidades que se encontraban en el lugar y guardaban equipo de sonido de su propiedad.

Mediante videos compartidos en sus redes sociales se observó que el hombre que trabaja como velador fue esposado por los agentes, y el momento exacto en que ingresan para realizar la diligencia.

Por la tarde, la Fiscalía emitió un comunicado donde indica que los actos forman parte de una investigación relacionada con los delitos de homicidio y feminicidio.

“El mandato judicial corresponde a distintos actos de investigación de gabinete y de campo relacionados con un feminicidio y un homicidio cometidos; derivado de lo anterior, este miércoles la Fiscalía Especializada con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Coordinación General de Servicios Periciales y con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, intervinieron el predio ubicado sobre la calle Poeta Isaías Alanis de la colonia Vista Hermosa”, señala el organismo.

En contra del exedil pesan denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), por presunto peculado y enriquecimiento ilícito, por las cuales no fue vinculado a proceso por la justicia morelense.

También es investigado por presuntamente no entregar una camioneta propiedad del parque vehicular del Ayuntamiento, la cual no habría reportado en el proceso de entrega - recepción en 2018, lo cual podría ser considerado como robo calificado.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Asimismo, en noviembre de 2018 fue denunciado penalmente por el área jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) pues le acusaron de suspender los pagos para dotar de combustible a por lo menos 20 patrullas, por lo cual fue imputado por el delito de ejercicio ilícito de funciones.

