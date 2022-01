Diputados aseguran que desafuero contra magistrado está blindado

El proceso de juicio de procedencia penal contra el magistrado José de Jesús N., en que se le retiró el fuero constitucional fue "cuidadoso, escrupuloso y está blindado", por lo que ahora podrá ser enjuiciado penalmente por los delitos que se le imputan: corrupción de menores y abuso sexual infantil.

"No hay manera de que tumbe este proceso", apuntó el diputado José María Martínez Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien aclaró que el presunto responsable es inocente hasta que en un juicio se demuestre lo contrario.

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Priscilla Franco Barba, que llevó el desarrollo de la sesión del juicio de procedencia penal, la cual duró siete horas iniciando a las 17:38 horas y concluyendo a las 12:30 de la noche, de las cuales la lectura de la carpeta de investigación llevó más de cinco horas en donde las secretarias y presidencia de la Mesa Directiva se turnaron en la lectura de las más de 80 fojas del expediente, declaró al término de la sesión:

"En este momento (12:30 de la noche) José de Jesús Covarrubias Dueñas queda separado de su cargo como magistrado y se notifica al titular del Poder Ejecutivo, al Supremo Tribunal de Justicia, al propio Fiscal de la determinación que tomó el Congreso. Desde este momento él ya puede ser enjuiciado porque en este momento ya está separado de su cargo".

Por una votación unánime con 31 votos de los asistentes, de quienes podían votar con excepción de los cinco integrantes de la Comisión de Responsabilidades se tomó la decisión de la asamblea Legislativa de que "si ha lugar de la procedencia de juicio penal contra José de Jesús Covarrubias Dueñas en su carácter de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado".

Sobre el hecho de que el magistrado solicitara que 24 diputados y diputadas no votarán, indicó que en sesión previa se dio contestación a las solicitudes que ellos manifestaban en su escrito dónde pedían la recusación y se resolvió que sí podían votar.

“Ya fue resuelta esa solicitud, incluso en el mismo proceso digamos en donde se hace esta asamblea para erigirse el Congreso en jurado de procedencia, se les dio cuenta y se les manifestó en ese momento cuál ha sido la resolución del Congreso del Estado en cada una de las solicitudes”, aclaró Franco Barba.

En entrevista por separado, el diputado José María Martínez Martínez, habló de la consecuencia del desafuero del magistrado: "Ha lugar retirarle el fuero para dar entrada a que se ejercite acción penal en su contra. Si el Pleno de la Asamblea declara que ha lugar proceder penalmente contra el servidor público denunciado, este quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes, está es la consecuencia de haber quedado sin fuero constitucional", sostuvo Martínez Martínez.

"El Congreso del Estado realizó el proceso de forma cuidadosa y escrupulosa, se apegó estrictamente a lo que establece la constitución dar a un proceso respetando los derechos del presunto responsable, respetando los derechos de la víctima pero respetando de forma exhaustiva los elementos de prueba que nos presenta la Fiscalía, indicó el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Respecto a los 24 legisladores que el magistrado pidió que se abstuvieran de votar en la resolución de quitarle el desafuero, por externar opiniones sobre el caso, Martínez Martínez señaló que todas las opiniones que vierten los diputados y diputadas son inviolables y así lo establece la Constitución.

El presidente de la Comisión de Responsabilidades, el diputado Julio Hurtado, se mostró satisfecho del procedimiento que llevó a cabo la Comisión que preside y el Congreso del Estado, "el magistrado está con el desafuero, ya a disposición de la Fiscalía para que proceda penalmente".

Con el desafuero a magistrado, no hay intocables en Jalisco: Mara Robles

"Hoy se abrió el paso para que se haga justicia a las víctimas, que la gran diferencia que hoy el Congreso del Estado ha marcado es que de escuchó a las menores abusadas sexualmente y hoy hemos demostrado que sí puede haber una actuación del Congreso de proteger a las víctimas de abuso sexual.

"Me parece importante, nosotros no juzgamos, se debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, será un juez, otra instancia la que determine o no la responsabilidad del presunto responsable", declaró la diputada Mara Robles Villaseñor, presidenta del grupo parlamentario de Hagamos, que ante la solicitud del magistrado de que 24 legisladores y legisladoras entre las que estaba incluida de que se abstuvieran de votar en el juicio de procedencia penal por haber emitido declaraciones, dijo que "el proceso fue impecable".

La legitimidad de lo ocurrido con la víctima menor de edad fue incuestionable, afirmó la legisladora.

Confía en que se haga justicia y se sienta un precedente de que las víctimas de abuso sexual puedan tener justicia. "Las mujeres de Jalisco ganamos, porque no hay personas intocables", y la justicia determinará la culpabilidad o no del magistrado".

Los medios de comunicación debieron estar presente en el juicio de procedencia penal contra el magistrado, refirió.

El presidente de la bancada del PRI, el diputado Hugo Contreras, destacó: "El Congreso del Estado cumplió con su responsabilidad y votamos por unanimidad procedente la solicitud del Fiscal (Desafuero)"

Faltaron a la sesión de juicio de procedencia penal contra el magistrado por estar enfermos de Covid-19 los diputados: Claudia García, Óscar Vásquez y Tomás Vázquez Vigil (Morena).

No votaron los cinco miembros de la Comisión de Responsabilidades: Julio Hurtado, Eduardo Ron, Verónica Flores, Tomás Vázquez Vigil y Fernando Martínez, porque fueron los que elaboraron el dictamen a favor de la procedencia de juicio penal contra el magistrado.





