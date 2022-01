Trasladan a Eukid Castañón a un penal de Durango

Eukid Castañón, exdiputado federal y principal operador político del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, fue trasladado a un penal de Durango.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aceptó que se enteró de esta situación por los medios de comunicación, ya que sólo sabía de los otros traslados, pero no de los lugares en donde serían colocados los internos de alta peligrosidad.



Fue en su habitual conferencia matutina, en donde Barbosa Huerta, confirmó lo anterior y aprovechó para constatar que implementaron un operativo en el penal de San Miguel para trasladar a 24 internos de alta peligrosidad, los reclusos fueron trasladados vía aérea a los Ceferesos de Morelos, Oaxaca, Chiapas y Durango.

“Fue llevado a un reclusorio federal de Durango en Gómez Palacios hasta donde tengo información, ese detalle yo lo leí en la prensa, el detalle especifico, tenía referencias generales de lo que había ocurrido, del traslado, pero específicamente al lugar en donde había sido enviado no, hasta que lo vi en la prensa”.

El mandatario dejó entre ver su molestia con la filtración de esta información, pues dijo que siempre hay servidores públicos “desleales” que entregan los documentos que ellos manejan de manera maliciosa para ser publicados. Comentó que desconoce los motivos del traslado de Eukid, pero que en algún momento serán públicos.

“Toda esa información puede ser conocida, pero no es así el método, se los repito, hay que ser muy cuidadosos con el desempeño de nuestras profesiones y sí, están trasladados PPL (Personas Privadas de su Libertad) a penales federales que tuvieron desempeño de riesgo recientemente en el reclusorio de San Miguel y bajo la consideración de la subsecretaría de reclusorios pues se solicitó este cambio porque sí querían poner condiciones en la forma en cómo se manejan los reclusorios”, declaró.

Nuevamente dijo que su administración no va a transigir ni acordar nada con los reos que violenten la ley, pero que eso no quiere decir que van a violentar sus derechos humanos y sus libertades. Al tiempo, confirmó que los reclusos trasladados sí estaban en acciones de intento de control en este Cereso.

“Esto se tiene que terminar de una forma o de otra y bueno, eso fue lo que ocurrió (…) hay que descargar la presión en nuestros reclusorios, así de simple, no hay compromisos ni privilegios como se ha escrito, que privilegian a grupos de control y de autogobierno, no. Y si mandos de los reclusorios intentan crear esos privilegios, pues se les destituye y procesa. No vamos a solapar nada”.

En otro tema, dijo que las próximas horas se darán más detalles del caso del bebé Tadeo, que fue hallado sin vida en un contenedor de basura en San Miguel, el gobernador dijo que ya todo está esclarecido, pero no quiso adelantar información.

