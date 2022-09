Congreso local rechaza la despenalización del aborto en Durango

Con 15 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, el pleno del Congreso del Estado votó en contra al despenalización del aborto en sesión de madrugada, donde finalmente colectivos de mujeres a favor del aborto realizaron pintas en el recinto legislativo.

Al respecto la diputada Veronica Pérez Herrera del Partido Acción Nacional (PAN), fracción parlamentaria que votó en contra del dictamen, dijo que en el estado de Durango se protege la vida en la constitución.

“Queremos promover políticas públicas para la mujer, para que puedan vivir un embarazo digno con la asistencia necesaria y para las mujeres madres que enfrentan la manutención de sus hijos solas”.

Dijo que la iniciativa que se discutió no ponía un límite para la realización de abortos, lo que contraviene al derecho a la vida que la misma Corte ha reconocido para el ser humano en gestación, así mismo puntualizó que el aborto como una política pública de estado, no ofrece ayuda real a las mujeres duranguenses, la mujer no necesita deshacerse de sus hijos para desarrollarse, necesita un estado que la apoye cuando ella decide qué quiere desarrollarse y a la vez formar una familia.

Por su parte, la diputada Marisol Carrillo Quiroga, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que emitió su voto a favor dijo que los tiempos han cambiado y los nuevos marcos normativos deben adecuarse a ese cambio.

Dijo que en Durango hay mujeres que abortan, y lo hacen de manera clandestina, en malas condiciones a diario, por lo que las mujeres pueden poner en riesgo sus vidas en este acto.

“Compañeros diputados, se les olvidan las miles de mujeres que han sido violadas, que sus casos no han sido probados, o las miles de mujeres a las que su solvencia económica no les permite mantener un hijo, mucho menos el estado, muchas mujeres que siendo responsables de su sexualidad quedan embarazadas, porque resulta que los métodos anticonceptivos no son infalibles” mencionó.

El diputado Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien votó en contra del dictamen, dijo que se analizaron las implicaciones que el tema tiene en la sociedad, sin dejar de subrayar que los derechos humanos deben garantizarse a todos, y el dictamen que se presentó contempla la posibilidad de que la interrupción del embarazo pueda suceder en cualquier momento de la gestación, lo que atenta contra el derecho de un ser humano, de un ser indefenso en las diferentes etapas de su gestación.

Un grupo de representantes de colectivos de mujeres a favor de la despenalización del aborto, con pancartas y megáfonos, decidieron al final de la sesión nocturna realizar algunas pintas de protesta en el palacio legislativo.

Publicado originalmente en El Sol de Durango