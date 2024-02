Enrique Alfaro da positivo a Covid-19; estará aislado pero seguirá trabajando

A través de sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio a conocer que tras tener síntomas de lo que parecía ser una gripa leve, decidió realizarse la prueba de Covid y ésta resultó positiva al virus y por lo tanto se mantendrá aislado con trabajo de oficina en Casa Jalisco.

“Al tener síntomas de una gripa leve, ayer al mediodía me hice la prueba de Covid y salí positivo. Estaré trabajando a la distancia y tendré que cancelar algunos eventos. Ni modo, a seguirle” fue lo que escribió el mandatario Jalisciense.

Política Acusa Morena a Enrique Alfaro de querer romper su mega alianza en Jalisco

Apenas el domingo en las mismas redes sociales presumió con un par de fotografías que ya estaba lista la carne asada para ver el partido de la final del fútbol americano en donde dijo que su favorito eran los 49’S de San Francisco, junto a él aparecen su esposa y su hija más chica.

Lo que no se sabe aún es si más funcionarios acudieron a esa reunión dominguera en la que se veía carne ya preparada para al menos 20 hamburguesas, ya que la fotografía no mostraba una toma abierta del jardín de Casa Jalisco no se veían las mesas.

Por lo que la agenda del Gobernador en los próximos 10 días podría ser privada o hasta nuevo aviso que se haga de nuevo pan prueba y dé negativa.





Al tener síntomas de una gripa leve, ayer al mediodía me hice la prueba de Covid y salí positivo. Estaré trabajando a la distancia y tendré que cancelar algunos eventos. Ni modo, a seguirle. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 13, 2024

Nota publicada en El Occidental