Evelyn Salgado pide al Congreso de Guerrero aprobar subasta de inmuebles y vehículos

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, pidió al Congreso del estado que aprueben la venta de camionetas blindadas en posesión del gobierno, así como inmuebles en Acapulco y la CDMX, y usar los recursos obtenidos, en una primera etapa, para la creación de unidades para diálisis y hemodiálisis.

Durante la intervención del presidente López Obrador y el gabinete del gobierno federal durante la puesta en marcha del programa Plan de Apoyo a Guerrero, la gobernadora declaró que un programa de austeridad conlleva la revisión de los inmuebles que se rentan y verificar mensualmente si es necesario continuar con utilizándolos.

Salgado Pineda confía obtener un ahorro de más de medio millón de pesos mensuales. /Foto: Cortesia @EvelynSalgadoP | El Sol de Acapulco.

“Muchos de ellos a lo mejor no es necesario que estemos pagando rentas tan altas. Vamos a revisar uno por uno, los que sean necesarios se continuarán y los que no, pues se va a terminar con esas rentas. Automóviles y camionetas blindadas serán subastadas para eliminar los gastos de mantenimiento y seguros, así que también espero la aprobación por parte de los diputados y las diputadas para que se subasten las camionetas”, precisó.

La mandataria confía en lograr un ahorro de más de medio millón de pesos mensuales con la eliminación del pago de rentas y aseguró que son medidas "que no van a caes nada mal, que vienen grandes proyectos y grandes beneficios a través de las ventas de estas casas que para mí son innecesarias, no necesitamos por qué estar teniendo esas casas y estar pagando tanto de mantenimiento mensual si podemos hacer mucho”.

Asimismo, destacó que su gobierno ha articulado una eficiente política de austeridad y combate a la corrupción, “tenemos que ser austeros hacia dentro, amarrarnos el cinturón para poder ser generoso y solidarios hacia fuera. No puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.

Resaltó que implementará una política de cero tolerancia a la corrupción, cero privilegios, cero derroches y gastos innecesarios, “vamos a implementar medidas de austeridad”.

Dijo que se ejecutará un análisis de las listas de raya para transparentar y que el pueblo sepa cuánto está ganando cada funcionaria y cada funcionario; Indicó que no se renovarán las contrataciones de 114 vehículos blindados, cuyo pago ascendía a 30 millones de pesos.

Añadió que no más gastos onerosos en comidas de funcionarios en restaurantes lujosos, “quienes gusten asistir a esos lugares serán con su salario y no con el dinero del pueblo”, aseveró.

Se realizará un ajuste a la estructura gubernamental para reducir la nómina, pero sin afectar a las trabajadoras ya los trabajadores, se eliminarán los asesores, se terminarán los aviadores, "quien esté en la nómina tiene que estar en su lugar de trabajo y trabajando".

Además, destacó que no “más moches, no diezmos, no prácticas clientelares, se cumplirán los reglamentos de adquisiciones y de licitaciones, para obtener beneficios con más obras y servicios para el pueblo”.

Añadió también que en Guerrero se quiere que los niños tengan un instrumento en la mano, un libro en la mano y no un arma, “esa es la mejor manera de atacar las causas que originan la violencia en nuestro estado”.